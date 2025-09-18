В Сузаке директор школы пыталась дать чекистам взятку в 500 тыс. сомов

В рамках проводимой работы по искоренению коррупционных схем в сфере образования, ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области выявлены факты незаконных поборов и получение взяток директорами отдельных школ.

Так, установлено, что директора СШ №4 им. Н.Бримкулова Токтогульского района – «Ш.Б.Ж.», СШ №2 им.Ч.Айтматова Сузакского района – «Ю.Г.Р.» и СШ №65 им.А.Юнусова Сузакского района – «А.Н.З.» занимались принудительными поборами с учителей под предлогом «для нужд школы», систематически получали взятки за трудоустройство, организовывали незаконную выдачу аттестатов выпускникам, находившимся в трудовой миграции на территории РФ. Кроме того, директор СШ №94 «Н.Г.Р.» и СШ №4 «Ш.Г.Т.» Сузакского района уволены с занимаемой должностей за организацию аналогичных незаконных поборов с учителей и коррупционных схем.

В рамках расследования уголовного дела задержана директор школы №2 «Ю.Г.Р.», попыталась дать взятку сотруднику спецслужбы в размере 500 тысяч сомов за сокрытие выявленных нарушений в школе.

ГКНБ продолжает системные проверки образовательных учреждений для выявления и пресечения фактов незаконных поборов и иных проявлений в сфере образования.



