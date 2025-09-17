В Бишкеке 17-летняя девушка подозревается в убийстве 32-летнего мужчины

В Бишкеке 17-летняя девушка подозревается в убийстве 32-летнего мужчины. Информацию подтвердили в УВД Первомайского района столицы.

Сообщается, что 16 сентября около 23.30 в милицию поступил вызов о том, что в квартире в одном из домов по улице Коенкозова произошло убийство. 32-летнему мужчине в ходе ссоры нанесли смертельное ножевое ранение, в результате чего последний скончался.

В совершении преступления подозревается С. А., 2008 года рождения. Отмечается, что девушка находится в больнице под конвоем.

Милиция проводит расследование.

Источник: vesti.kg



