В Бишкеке 17-летняя девушка подозревается в убийстве 32-летнего мужчины. Информацию подтвердили в УВД Первомайского района столицы.
Сообщается, что 16 сентября около 23.30 в милицию поступил вызов о том, что в квартире в одном из домов по улице Коенкозова произошло убийство. 32-летнему мужчине в ходе ссоры нанесли смертельное ножевое ранение, в результате чего последний скончался.
В совершении преступления подозревается С. А., 2008 года рождения. Отмечается, что девушка находится в больнице под конвоем.
Милиция проводит расследование.
Источник: vesti.kg