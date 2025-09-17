Казахстанского олигарха задержали в Бишкеке за хищение $2,5 миллиона

Государственный комитет национальной безопасности распространил официальное сообщение в связи с появившимся в социальных сетях обращением супруги задержанного бизнесмена из Казахстана Алмаза Зарипова. Женщина утверждала, что арест ее мужа является «необоснованным».

По данным ГКНБ, уголовное дело возбудили на основании заявления гражданина Кыргызстана. Он сообщил, что Алмаз Зарипов присвоил принадлежащие ему $2,5 миллиона.

Следствие установило, что Алмаз Зарипов получил деньги под обещание поставок зерна из РК и его реализации в КР. Однако обязательства не выполнены, а предприниматель перестал выходить на связь.

Факт хищения подтвердился, после чего Алмаза Зарипова задержали в Бишкеке. Ему предъявили обвинение в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу на период расследования.

В ГКНБ подчеркнули, что расследование проводят строго в соответствии с законодательством КР.

По данным спецслужб, Алмаз Зарипов полностью признал вину и начал возмещать ущерб. Следствие рассматривает возможность изменения меры пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

Обращение супруги бизнесмена вызвало широкий отклик в социальных сетях. В ГКНБ отметили, что подобные уголовные дела рассматривают строго по закону, а статус или гражданство фигурантов не имеет значения.

«Мы последовательно придерживаемся принципа законности. Каждый случай нарушения прав или законных интересов граждан рассматривается объективно и справедливо», — заявили в ведомстве.

Следствие по делу Алмаза Зарипова продолжается. Итоговые решения будут зависеть от объема возмещенного ущерба, результатов расследования и судебной оценки действий обвиняемого.

Справка 24.kg

Алмаз Зарипов (1974 года рождения) — крупный казахстанский бизнесмен, директор компании KazBrand, президент Аграрно-промышленного союза РК. Занимался аграрным и продовольственным бизнесом, в том числе запуском завода по производству лапши быстрого приготовления и зерновых продуктов. Известен как активный участник аграрных форумов и отраслевых объединений в Казахстане.

Источник: 24.kg