По факту контрабанды лекарств ГКНБ опечатал 10 аптек

ГКНБ КР в рамках проведённых мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение преступлений, представляющих угрозу национальной безопасности, выявлены элементы устойчивой противоправной схемы, связанной с незаконным ввозом и оборотом лекарственных средств на территории Кыргызской Республики.

11 сентября 2025 года в ходе следственно-оперативных мероприятий был проведен обыск на складе, расположенном на территории г.Бишкек, в котором обнаружены лекарственные препараты в особо крупном объёме, завезённые из стран Европы и СНГ. Установлено, что склад осуществлял деятельность без разрешительных документов.

В результате мероприятий были опечатаны 10 аптечных точек, где также выявлены препараты, поступившие с указанного склада. Установлено, что товары распределялись по регионам, в частности в город Ош и Ошскую область, населённые пункты Иссык-Кульской области, а также в город Джалал-Абад.

По результатам обысков, с аптечных пунктов изъяты сильнодействующие и психотропные препараты, реализовывавшиеся без рецептов и врачебных назначений, что является грубым нарушением законодательства. С целью подтверждения фактов нарушений, были проведены контрольные закупки, в ходе которых также установлены факты реализации контрабандных лекарственных средств без соответствующих предписаний.

Организатором незаконного ввоза является гражданка КР «Б.Г.Ж.» 1973 г.р., которая в рамках возбужденного уголовного дела была водворена в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на полное выявление и демонтаж указанной противоправной схемы, а также установление других лиц, причастных к данной деятельности.

В целях избежания негативных последствий для граждан страны ГКНБ КР предупреждает фармакологические компании о необходимости строгого соблюдения НПА и правил регулирующих ввоз и распространение лекарственных препаратов на территории Кыргызской Республики.