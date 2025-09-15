Скотный рынок в городе Балыкчи вернули на баланс государства

ГКНБ КР в рамках реализации государственной политики по возвращению в государственную собственность незаконно приватизированных земельных участков, осуществлялась проверка правомерности приватизации земель и имущественных комплексов муниципалитета г.Балыкчы Иссык-Кульской области.

В ходе проверки установлен факт незаконного получения государственного акта о праве частной собственности на земельный участок, мерою 6847 кв.м. (ныне «Скотный рынок» г.Балыкчы), расположенный на территории г.Балыкчы Иссык-Кульской области.

Установлено, что вышеуказанный объект был выведен из собственности муниципалитета и передан частным лицам Балыкчинской городской администрацией, не имея на то законных оснований в нарушение установленных норм Законодательства КР, оформив это Постановлением от 2000 года.

По итогам следственно-оперативных мероприятий, участок возвращен в госсобственность и поставлены на соответствующий баланс.