Двух граждан КР, задержанных в Нигерии за кибермошенничество, вернули на родину

Двух граждан Кыргызстана, задержанных в Нигерии за кибермошенничество, вернули на родину. Об этом сообщает МИД.

По его данным, в августе 2025 года на родину возвращено двое граждан КР, задержанных в декабре 2024-го в Лагосе сотрудниками Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Федеративной Республики Нигерия по подозрению в совершении кибермошенничества.

В рамках защиты прав и интересов гражданам оказывалась всесторонняя консульско-правовая помощь, поддерживалась регулярная связь с ними, их родственниками и адвокатом. Кроме того, осуществлено два консульских выезда в Нигерию, в ходе которых состоялись встречи с задержанными гражданами и переговоры с компетентными органами для скорейшего урегулирования ситуации и их освобождения.

МИД призывает граждан проявлять максимальную бдительность и осмотрительность при рассмотрении предложений о трудоустройстве за рубежом.

Источник: 24.kg