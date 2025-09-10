ГКНБ выявил в Бишкеке законспирированный под бар притон для иностранцев

ГКНБ КР в рамках провидимых систематических оперативно-розыскных мероприятий на территории столицы выявлен подпольный бар, действующий под видом караоке-клуба, где организовывали эскорт услуги интимного характера исключительно для иностранных граждан.

На основании собранных материалов, 05 сентября 2025 года, в рамках возбужденного уголовного дела проведены обысковые мероприятия в вышеуказанном заведении, в результате которого выявлены 36 девушек подпольно оказывающие интимные услуги, а также 19 иностранных граждан пользующиеся услугами данного заведения.

В результате проведенных следственных действий в рамках уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.160, ч.1 (Содействие проституции и разврату) УК КР, задержана и водворена в СИЗО ГКНБ КР, организатор данного заведения гражданка КР – «К.А.А.».

Выявленные девушки легкого поведения, взяты на оперативный учет с внесением их данных в картотеку и в отношении которых в настоящее время будут приняты соответствующие меры согласно Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики.