ГКНБ вернул земли в жилмассиве «Биримдик-Кут» мэрии Бишкека

ГКНБ КР в ходе проводимой наступательной работы по устранению коррупции в деятельности органов местно самоуправления выявлена коррупционная схема, организованная ответственными лицами муниципальных органов, по незаконному выводу в частную собственность земельных участков, предназначенных для строительства объектов социальной инфраструктуры в жилом массиве «Биримдик-Кут» г.Бишкек (ранее относился к Лебединовскому айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области).

Согласно генеральному плану ж/м «Биримдик-Кут», утвержденному в 2012 году, участок площадью 3,5 га зарезервирован исключительно под строительство социальных объектов: школа, спортивный комплекс, пожарное депо, трансформаторная станция, муниципальный рынок и другие объекты инфраструктуры.

В ходе следствия установлено, что ответственные муниципальные должностные лица, вступив в предварительный сговор с должностными лицами профильных государственных органов и аффилированными гражданами, в нарушение их целевого назначения, часть указанных земель вывели в частную собственность. На текущем этапе установлены конкретные факты незаконного отчуждения 3 участков:

- участок площадью 0,35 га, предназначенный под спортивный комплекс, оформлен на гражданина «Д.Н.А.», далее перешёл к гражданину «А.у.Э.»;

- участок площадью 0,42 га, предусмотренный под строительство рынка, оформлен на гражданина «Т.М.А.», затем переоформлен на гражданина «Р.И.А.»;

- участок площадью 0,18 га, предусмотренный под трансформаторную станцию и пожарное депо, оказался в собственности гражданина «Д.Н.А.».

Указанные лица планировали использовать отмеченные участки для коммерческих целей. В результате подобных действий были нарушены законные интересы и права граждан, а также потребности местного населения в социальной инфраструктуре, в угоду корыстным целям отдельных чиновников.

4 сентября 2025 года проведены обыски и изъяты документы, подтверждающие противоправное оформление, передача вышеуказанных участков. Причастные лица, были привлечены к уголовной ответственности.

В ходе проведения следственных действий последние, признавая незаконность владения земельными участками, добровольно вернули их в муниципальную собственность.

ГКНБ КР предупреждает, что проводится дальнейшая работа по выявлению аналогичных фактов противоправного владения землями социального назначения. Гражданам, в распоряжении которых находятся такие участки, настоятельно рекомендуется добровольно вернуть их в государственную (муниципальную) собственность.