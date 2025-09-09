Задержаны подозреваемые в нападении на супружескую пару в «Вефе»

В Бишкеке задержаны подозреваемые в хулиганстве, сообщили 9 сентября в пресс-службе УВД Первомайского района.



7 сентября в ТЦ Vefa четверо парней напали на супружескую пару: сперва они пристали к женщине, а когда ее муж пытался заступиться, то избили его. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.280 («Хулиганство») УК КР.



Сотрудники Первомайского РУВД задержали подозреваемых М.Р., 2004 года рождения, И.К., 2004 года рождения, Б.Б., 1992 года рождения, и А.А., 2001 года рождения. Их водворили в ИВС.



Ведется следствие.

Источник: АКИpress