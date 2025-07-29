ГКНБ выявил ввоз некачественного битума

ГКНБ КР возбуждено уголовное дело, предусмотренного ст.231 ч.2 УК КР (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору либо с использованием поддельных документов) по факту незаконного ввоза битумных материалов, на территорию г.Ош и Ошской области.

Так, по результатам экспертизы, проведенной специалистами ЮФ РЦ «Стройсертификация», был подтвержден факт ввоза некачественной продукции компаниями ОсОО «Т» и АООТ «А», не соответствующим требованиям ГОСТа 22245-90. Продукция поставлялась без надлежащего декларирования и оформления, что свидетельствует о попытках ввоза некачественной и потенциально опасной продукции. Использование фальсифицированного битума в дорожном строительстве наносит ущерб бюджету, разрушает дорожное покрытие и нарушает нормы безопасности.

По результатам следственно-оперативных мероприятий были проведены обыски в служебных помещениях ОсОО «Т» и АООТ «А», а также опечатаны принадлежащие указанным компаниям битумные ямы.

По данному факту расследование продолжается.