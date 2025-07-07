Экс-помощник прокурора организовал дома нарколабораторию

Сотрудники СБНОН МВД КР в ходе оперативных мероприятий пресекли деятельность интернет-магазина, занимавшегося сбытом элитных сортов марихуаны через мессенджер Telegram на территории города Бишкека и Чуйской области.

Как сообщили в МВД, наркоборцы сделали контрольную закупку через телеграм-канал, после чего вышли на бывшего сотрудника прокуратуры. При нем обнаружены наркотические средства, удостоверение помощника прокурора, банковские карты и мобильные телефоны.

В ходе обыска дома у 39-летнего М.у. Н. обнаружили и изъяли крупные партии марихуаны, спиртовые настойки с каннабисом, а также оборудование для выращивания растений — так называемая фито-нарколаборатория (гроутенты, лампы, термометры и др.).

«Установлено, что финансирование противоправной деятельности осуществлялось через электронные платёжные системы, зарегистрированные на подставных лиц. Ведётся дальнейшая работа по установлению соучастников и каналов сбыта наркотических средств на территории КР», - отметили в милиции.

Источник: vesti.kg