ГКНБ задержал капитана милиции, который ударил женщину в Бишкеке

ГКНБ задержал капитана милиции, который ударил женщину в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что противоправные действия совершены капитаном милиции Р.О.Б., сотрудником ПСН МВД КР. Согласно заявлению гражданки Н.к.Н., 17 мая 2025 года в районе ГЭС-5 Р.О.Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ей удар по лицу», - рассказали там.

Возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК КР. В результате совместных действий с ОВР по Бишкеку СВР МВД Р.О.Б. задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Дополнительно установлено, что в отношении него ранее возбуждено ещё одно уголовное дело — по факту избиения медицинского работника в июне 2024 года.

Оба случая вызвали широкий общественный резонанс.



