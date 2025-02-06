ГКНБ задержал мужчину за провокационные посты в соцсетях

ГКНБ КР в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по ст.278 и 330 Уголовного Кодекса КР «массовые беспорядки» и «разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)», выявлен и задержан пользователь аккаунта «Ali Osman» в социальной сети «Facebook» гражданин КР - К.А.А. 1978 г.р, на регулярной основе публиковавший призывы к массовым беспорядкам и активному неподчинению законным требованиям представителей власти.

Во избежание ответственности за свои деяния пользователь К.А.А. прибегал к настройкам конфиденциальности и использовал фейковые аккаунты социальной сети «Facebook».

Установлено, что задержанный К.А.А. является активным членом запрещенного в КР религиозно-экстремистской организации «Хизбут Тахрир».

В настоящее время для проведения дополнительных следственных мероприятий и установления других причастных лиц ведутся соответствующие следственно-процессуальные действия. К.А.А. водворен в СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за действия, направленные на разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), а также организацию и участие в массовых беспорядках, за которые законодательством предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.