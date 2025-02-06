В аэропорту «Манас» задержали разыскиваемую Интерполом женщину, которая с соучастниками выводила деньги клиентов на подставные счета

При попытке пересечения государственной границы Кыргызской Республики в международном аэропорту «Манас» задержана гражданка Б.А., 1999 года рождения, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.



Задержанная разыскивалась Министерством внутренних дел республики Казахстан за совершение преступления, предусмотренного статьёй 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество).



По имеющимся данным, в 2023 году преступная группа в составе Б.А., А.А., К.А. и Х.Д. организовала мошенническую схему, направленную на хищение средств клиентов банка.

Используя мобильный телефон, злоумышленники ввели в заблуждение и злоупотребили доверием пяти потерпевших.



В ходе преступной деятельности, участники группы разработали мошеннический план и распределили роли. Б.А. выполняла функции координатора, обеспечивала связь между сообщниками, регулировала их действия и контролировала реализацию схемы.



Средства потерпевших на сумму 183 014 000 тенге (30 924 526 сомов или 353 636,31долларо США) были переведены на подставные счета, затем обналичены через криптовалютные кошельки.



Задержанная доставлена сотрудниками ГКНБ и МВД Кыргызской Республики в Следственную службу Сокулукского РОВД для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Источник: Tazabek

