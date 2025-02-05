Чиновник Минкультуры подозревается в коррупции



Оперативникам ГУУР МВД поступила информация о том, что сотрудник Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики взял 1 млн 800 тыс. сомов за строительные работы, которые были выполнены некачественно. В дальнейшем он подделал документы, чтобы скрыть свои махинации.



Данный факт был зарегистрирован по ст.336 («Коррупция») УК КР.



По подозрению был задержан руководитель одного из учреждений при Минкультуры Б.И.Б., 1992 года рождения. Его водворили в ИВС.



Ведется следствие.

Источник: АКИpress