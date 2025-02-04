Суд арестовал блогеров, обвиняемых ГКНБ в вымогательстве у бизнесменов и состоятельных граждан

Как сообщили Turmush в пресс-службе Жалал-Абадского областного суда, постановлением следственного судьи Жалал-Абадского городского суда от 26 января ходатайство следователя следственного отдела ГУ ГКНБ по ЖалалАбадской области удовлетворено частично. В отношении обвиняемой О.Ж.С. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц — до 24 февраля 2025 года.

Кроме того, постановлением следственного судьи Жалал-Абадского городского суда от 29 января ходатайство следователя ГУ ГКНБ по Жалал-Абадской области было удовлетворено. Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении С.А.М. продлена на период следствия — до 2 марта 2025 года. Как проинформировали ранее в ГКНБ, 16 января в Жалал-Абаде была задержана С.А.М., более известную как «Айка Мусаева», действующую на территории Сузакского и Ноокенского районов Жалал-Абадской области.

«В ходе поступивших жалоб и заявлений установлено, что задержанная вымогала денежные средства у бизнесменов и состоятельных граждан Сузакского района, запугивая и шантажируя публикациями в соцсетях фото-и видеоматериалов негативного характера. В настоящий момент следствием установлены 2 факта вымогательства и получения денежных средств размером 120 тыс. и 80 тыс. сомов», - проинформировали в комитете.

В отдельных случаях, как установили в ГКНБ, подозреваемая, будучи в сговоре с заинтересованными лицами и заранее обговорив свою процентную ставку, оказывала услуги по возврату денежных задолженностей, при этом прикрывалась имеющимися связями в ГКНБ.

В госкомитета сообщали, что данная преступная деятельность «Айки Мусаевой» осуществлялась в сговоре со спикером Сузакского айылного кенеша Х.Ж. , который также был задержан. По версии следствия, О.Ж.С., известная в кыргызстанском сегменте как блогер Жазира Осмонова , вымогала деньги у бизнесменов.

Она обвинила предпринимателя И.Ч.И. в незаконном сборе арендной платы с торговцев рынка в Сузакском районе Жалал-Абадской области. После чего блогер, угрожая и шантажируя «журналистским расследованием», получила от бизнесмена крупную сумму денег.

Источник: Turmush