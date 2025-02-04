ГКНБ: Задержан с поличным начальник представительства Департамента градостроительства и архитектуры в Иссык-Кульской области

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по демонтажу и искоренению коррупционных схем в системе градостроительства и архитектуры были получены данные о фактах злоупотребления должностным положением начальником Представительства Департамента градостроительства и архитектуры Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при КМ КР по Иссык-Кульской области М.К.

Установлено, что М.К. в рамках проверки генерального плана земельных участков, расположенных в селе Бостери Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, используя свое служебное положение, принудил местную жительницу передать ему т.н. «взятку».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.343 УК КР, 3 февраля 2025 года, при возврате ранее полученной «взятки», с поличным задержан М.К., который по результатам следственных действий водворен в ИВС ГОВД г.Каракол.

В настоящее время продолжается следствие.