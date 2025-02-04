Житель села Казарман сбывал в Чуйской области оружие и боеприпасы

В Джалал-Абадской области задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

28 декабря оперативники получили информацию, что неизвестные лица на территории Чуйской области и города Бишкек занимаются незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов. Было возбуждено уголовное дело по ст.267 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР.

Подозреваемый был установлен, им оказался житель Джалал-Абадской области Т.С. Сотрудники Чуйской области выехали на юг Кыргызстана и провели обыск в доме Т.С., в селе Казарман Джалал-Абадской области. В ходе обыска обнаружили незаконно хранящееся оружие и боеприпасы.

31-летнего Т.С. задержали и водворили в ИВС.