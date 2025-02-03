МВД подозревает судью в вымогательстве взятки

Одним из фигурантов дела является сотрудник судебной системы.

По данным МВД, в милицию обратился гражданин. Он попросил принять меры в отношении должностного лица, который за решение вопроса, связанного с рассмотрением дела в суде, вымогает $1 тыс. По словам заявителя, раньше госслужащий уже получал денежные средства в размере нескольких десятков тысяч сомов.

В конце ноября 2024 года следственной службой МВД Кыргызской Республики было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 343 ч. 1. "Вымогательство взятки" УК КР. При проведении оперативно-следственных мероприятий была установлена причастность к данному противоправному деянию судьи одного из районных судов.

В ходе следствия были зафиксированы факты получения денежных средств в виде взятки.

Отмечается, что сотрудники МВД в ходе оперативно-следственных мероприятий с поличным задержали двоих подозреваемых граждан, выступавших посредниками, у которых обнаружен и изъят предмет взятки - ранее помеченные денежные средства.

По выделенным материалам в отношении судьи Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ст.343 "Вымогательство взятки" УК КР. Уголовное дело поручено следственной службе МВД для дальнейшего расследования.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, в том числе на предмет установления других лиц, причастных к данному преступлению.

Источник: Кактус