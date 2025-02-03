ГКНБ задержал членов «земельной мафии» Московского района

Госкомитет национальной безопасности 31 января задержал членов «земельной мафии» Московского района Чуйской области.



Как сообщила пресс-служба ГКНБ, бывший глава Садовского айыл окмоту Д.М.Т. в сговоре с председателем Мин-Булакского айыльного кенеша А.А.К. и бывшим работником органов прокуратуры У.Р.М. организовали коррупционную схему по реализации земельных участков в селе Садовое, которые были предназначены под ИЖС.



Задержанные переделывали журнал очереди нуждающихся в земельных участках, подделывали протоколы заседаний земельных комиссий, приказывали своим подчиненным подделывать подписи членов земельной комиссии и другое.



Также выявлены факты фиктивного оформления земельных участков на лиц с ОВЗ путем угрозы физического насилия.



Было возбуждено уголовное дело по статьям 336 (Коррупция), 379 (Подделка документов) УК КР.



Задержанных водворили в ИВС СИЗО.



В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех причастных лиц к этой коррупционной схеме и возмещению причиненного ущерба.