Обыск в прокуратуре Бишкека. Стали известны подробности

Стали известны причины задержаний в прокуратуре Бишкека.

Как рассказал 24.kg источник в силовых структурах, заместитель прокурора столицы через посредника вымогал деньги у вице-мэра Бишкека Рамиза Алиева.

Известно, что он через посредника вымогал у Алиева $5 тысяч за прекращение проверок в муниципальном предприятии «Тазалык». Последний обратился в ГКНБ с заявлением и прокурора задержали с поличным при получении денег.



Напомним, 18 октября в здании столичной прокуратуры проводятся обыски. По предварительным данным, задержаны полковник и юрист.