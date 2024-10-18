Обыск в прокуратуре Бишкека. Стали известны подробности

Стали известны причины задержаний в прокуратуре Бишкека.
Как рассказал 24.kg источник в силовых структурах, заместитель прокурора столицы через посредника вымогал деньги у вице-мэра Бишкека Рамиза Алиева.
Известно, что он через посредника вымогал у Алиева $5 тысяч за прекращение проверок в муниципальном предприятии «Тазалык». Последний обратился в ГКНБ с заявлением и прокурора задержали с поличным при получении денег.
Напомним, 18 октября в здании столичной прокуратуры проводятся обыски. По предварительным данным, задержаны полковник и юрист.