Ущерб в 25 млн сомов. Замглавы НЭСК Абылаева отпустили из-под стражи через сутки

Замглавы ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» Аската Абылаева, задержанного по факту злоупотребления должностным положением, 8 октября отпустили из СИЗО. Информацию редакции подтвердили в Первомайском райсуде Бишкека.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил меру пресечения обвиняемому на домашний арест.

По некоторым данным, Абылаев полностью возместил причиненный ущерб в размере 25 млн сомов.

Напомним, МВД выявило факты лоббирования руководством НЭСК при проведении закупки комплектующих системы электропотребления для населения.

«По итогам аудита одного тендера установлено, что должностные лица ОАО «НЭСК» в нарушении закона о госзакупках провели тендер без проведения предварительного мониторинга цен. Таким образом установлено, что только по одному тендеру ущерб составил более 25 млн сомов», - рассказали в МВД.

По подозрению 7 октября был задержан и водворен на два месяца в СИЗО замгендиректора ОАО «НЭСК» Аскат Абылаев.

Фото пресс-службы МВД