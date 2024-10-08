В Кыргызстан пытались незаконно ввезти из Узбекистана более 39 тыс. яиц

7 октября 2024 года в Баткенской области было задержано 39 990 штук куриных яиц, незаконно ввезенных на территорию страны из Узбекистана, сообщает Минсельхоз Кыргызстана.

При проведении проверок ветеринарными инспекторами региона установлено, что куриные яйца не имеют ветеринарных сопроводительных документов, нарушают ветеринарно-санитарные требования Кыргызстана и ЕАЭС.

На незаконно ввезенные куриные яйца проводятся соответствующие мероприятия в соответствии с Ветеринарно-санитарными требованиями.

Источник: knews.kg