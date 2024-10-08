На чиновников завели дело из-за поборов с руководителей школ и детсадов

В отделе образования Ала-Букинского района выявлена коррупционная схема.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как уточняется, прокуратура Джалал-Абадской области провела проверку в отделе образования Ала-Букинского района. По данным прокуратуры, выяснилось, что работники отдела в целях сокрытия нарушений и улучшения результатов проверок, проведенных Счетной палатой, "путем запугивания и угроз" организовали систему незаконного сбора денежных средств с руководителей школ и детских садов.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". Его передали для расследования в УГКНБ Джалал-Абадской области.

Источник: kaktus.media