В Бишкеке задержали сотрудника общественного фонда по подозрению в наркоторговле

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД провели спецоперацию по ликвидации канала сбыта наркотиков в Чуйской области и Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщается, в ходе проверочных мероприятий сотрудники СБНОН выяснили, что некий мужчина продолжительное время занимается распространением наркотиков и наладил их поставку из Токтогульского района Джалал-Абадской области в Чуйскую.

Факт был зарегистрирован в ОВД Сокулукского района, возбуждено уголовное дело.

Вскоре сотрудники СБНОН задержали на пересечении улиц Донецкой и Юнусалиева в Бишкеке подозреваемого - А. Д., 1990 года рождения, который, как сообщается, является заместителем куратора одного из общественных фондов (какого именно - не уточняется) по Первомайскому району. При обыске у него нашли два спичечных коробка с гашишем, вес которого составил 23,81 г.

А. Д. водворен в изолятор временного содержания. Продолжается поиск других причастных к наркопреступлению.