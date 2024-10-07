В Бишкеке в больнице скончалась девушка, которую сбил автобус

По данным милиции, пострадавшая Б.Х., 2006 года рождения, от полученных телесных повреждений, не совместимых с жизнью, скончалась.

Ранее сообщалось, что сегодня, примерно в 10:00 часов утра, водитель Д.К., 1964 года рождения, управляя общественным автобусом марки «Зонг-Тонг», двигаясь по проспекту Чуй в восточном направлении, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девушку в возрасте, примерно 18-20 лет, которая переходила проезжую часть проспекта.

В результате чего, пешеход госпитализирована в реанимационное отделение Нацгоспиталя с различными телесными повреждениями.

Данный факт зарегистрирован и начата доследственная проверка, назначены все необходимые экспертизы. Автобус водворен на штрафную стоянку.

Расследование продолжается, личность пострадавшей устанавливается.

Источник - КАБАР