"Прикрывались именами чиновников". Милиция задержала подозреваемых в мошенничестве

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Как уточняется, еще в апреле текущего года в Аламудунское РОВД обратился С. М., 1990 года рождения. Он просил принять меры в отношении Б. С. и А. А. По его словам, в марте 2023 года они предложили ему участок земли сельскохозяйственного назначения, расположенный к югу от Бишкека и находящийся на балансе Таш-Добонской сельской управы, под строительство многоквартирного дома.

"В апреле того же года Б. С. и А. А., прикрываясь именами высокопоставленных государственных служащих, под предлогом оформления документов на участок убедили заявителя С. М. передать им доверенность на свои дорогостоящие автомобили", - говорится в сообщении ГУВД. Однако, как сообщается, документы на участок так и не были оформлены, оба мужчины, завладев крупной суммой денег, скрылись.

Кроме этого, еще один заявитель Д. М. пожаловался на мошеннические действия Б. С. и А. А. - $380 тыс.

Общий ущерб от действий предполагаемых мошенников оценили в 41 млн 277 тыс. 310 сомов.

Недавно подозреваемые А. А., 1992 года рождения, и Б. С., 1967 года рождения, были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

При обыске у них нашли поддельное служебное удостоверение сотрудника ГКНБ на имя А. А.

Пострадавших, предположительно, от действий А. А. и Б. С. просят обратиться в ГУВД Чуйской области или по номеру телефона дежурной части: 0312 43 01 27.