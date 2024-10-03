Проведены обысковые мероприятия по адресам проживания активных членов РЭТ «Йакын-Инкар»

ГКНБ КР в рамках уголовного дела по ст.331 ч.5 УК КР проведены обыски по местам жительства 16 активных членов жителей с.Бурма-Суу и с.Сары-Камыш Ак-Суйского района Иссык-Кульской области религиозно-экстремистского течения «Йакын-Инкар».

В результате обысков, по адресам проживания вышеуказанных объектов обнаружены различные религиозные книги, имеющие принадлежность к религиозно-экстремистскому течению, блокноты религиозного характера, мобильные телефоны, а также огнестрельные оружии с патронами.

Необходимо отметить, что в результате проведенных профилактических мероприятий большинство членов религиозно-экстремистского течения отреклись от радикальной идеологии. В целях исключения фактов рецидива с их стороны, им было объявлено официальное предостережение от имени органов национальной безопасности КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы.

ГКНБ КР предупреждает граждан о предусмотренной уголовной ответственности за участие в деятельности запрещенных КР экстремистских и террористических организаций.