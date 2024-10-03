ГКНБ: Оперативники УВД задержаны с поличным при получении взятки

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой системной работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах внутренних дел 2 октября 2024 года во взаимодействии с СВР МВД КР, в рамках возбужденного ГСУ ГКНБ КР уголовного дела по факту получения взятки в размере 100 тыс. сом задержаны старшие оперуполномоченные ОУР ГОМ-2 УВД Ленинского района г.Бишкек майор милиции «А.у.И.» и капитан милиции «А.А.А.».

Следствием установлено, что указанные сотрудники милиции получили вышеуказанные денежные средства у гражданина под предлогом привлечения его к уголовной ответственности в рамках уголовного дела, находящегося в производстве УВД Ленинского района.

Задержанные сотрудники в порядке ст.96 УПК КР водворены в ИВС-СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах.