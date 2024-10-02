При попытке дать взятку сотруднику ГКНБ задержан глава Савайского айыл-окмоту

При попытке дать взятку сотруднику Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики задержан глава Савайского а/а Кара-Суйского района Ошской области.

Установлено, что действующий глава Савайского а/а «К.М.К» ранее занимал должность главы а/а Жаны-Арык где злоупотребляя своим служебным положением незаконно оформил земельные участки под ИЖС и коммерческого назначения на территории с.Жаны-Арык на подставных лиц.

В целях положительного решения в его пользу, чтобы избежать уголовной ответственности, предложил сотруднику ГКНБ взятку в размере 20 тысяч долларов США.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.