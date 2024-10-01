Эркин Мамбеталиев остается под арестом до 5 декабря: решение суда

Соответствующее решение вынес Каракольский городской суд.

Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения подозреваемому Эркинбеку Мамбеталиеву.

Напомним, он был задержан в водворен ИВС ГУВД города Каракола по статье 261 части 2 УК КР «Участие в организованной группе».

Ранее Эркин Мамбеталиев осужден за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД КР полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.

25 сентября пресс-центр ГКНБ сообщал, что имущество члена ОПГ Эркина Мамбеталиева на $5,7 миллиона вернули государству.

Источник: 24.kg