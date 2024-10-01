Парковая зона "Алымбек-датка" в Алайском районе возвращена государству

В рамках мер по возврату в государственную собственность ранее незаконно выведенных в частную собственность объектов инфраструктуры городов и районных центров, ГКНБ установлено, что часть земельного участка, ранее принадлежащей парковой зоне имени «Алымбек-Датка» расположенный на территории Алайского района был незаконно приватизирован.

В ходе соответствующей проверки установлено, что отдельные жители Алайского района ранее используя имеющиеся связи с должностными лицами в районной гос.администрации, на основании постановления РГА Алайского района в 1999 году приватизировал в частную собственность часть земельного участка порядка 13-соток, ранее принадлежащей парковой зоне имени «Алымбек-Датка» расположенный на территории а/а Гульчо. В настоящее время на приватизированном участке имеется коммерческое здание и пристройка.

По данному факту в рамках досудебного производства были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в результате которых в добровольном порядке возвращен государству земельный участок площадью 13-соток.

Рыночная стоимость земельного участка и пристройки оценивается на сумму 20 миллионов 466 тысяч сомов.

Мероприятия по выявлению и возврату в государственную собственность незаконно приватизированных объектов продолжается.