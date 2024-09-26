Камчыбек Ташиев призвал сотрудников ГКНБ не выполнять поручения его детей

Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев призвал сотрудников ведомства и других государственных служащих не выполнять поручения его детей и родственников.

Выступая на открытии нового здания управления ГКНБ в городе Кызыл-Кие, он предупредил, что если кто-то из госслужащих пойдет на контакт с его близкими, то в их отношении проведут служебные расследования.

«Если даже будете разговаривать по телефону с моими родными, детьми, то будете привлечены к ответственности. Вы не обязаны выполнять их просьбы, поручения. Я не решаю свои личные дела с помощью должности и никогда не давал заданий решать проблемы своих близких и не буду давать», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он напомнил, что в Кыргызстане при прежних властях было семейно-клановое правление. Родные руководства страны вмешивались в работу государства, и такого впредь не должно быть.

Камчыбек Ташиев добавил, что его свояк (бажа) задержанный по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере находится в СИЗО третий месяц.

«Он занимал высокую должность, был полковником милиции. Но оказалось, что, прикрываясь моим именем, совершал незаконные дела, и теперь сидит в тюрьме. Он выплатит пострадавшим деньги, получит свое наказание в рамках закона и потом только выйдет на свободу», — отметил глава ГКНБ.

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