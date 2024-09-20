ГКНБ КР: В государственную собственность возвращена акции ОАО “Кыргызнефтегаз”, выкупленные прежним руководством по заниженной стоимости

ГКНБ КР в результате проведенных оперативных мероприятий выявлен факт приобретения бывшим руководителем ОАО «Кыргызнефтегаз» «Б.Р.А.» акций этого предприятия в количестве 383 590 штук по заниженной стоимости.

Установлено, что в 2019 году «Б.Р.А.» занимая должность председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» под предлогом правительственной программы по продаже активов и имущества данного предприятия российской компании ПАО «Газпром» организовал работу по выкупу ценных бумаг у миноритарных акционеров. Впоследствии, пользуясь своим должностным положением, выкупил указанные акции компании по заниженной стоимости и оформил на своих аффилированных лиц.

В результате проведенных мероприятий, «Б.Р.А.» добровольно передал государству оформленные на его аффилированных лиц акции ОАО «Кыргызнефтегаз» на общую сумму 65 615 400 сом.