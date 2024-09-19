ГКНБ продолжает пресекать контрабанду в Баткенской области

В ходе операций задержаны несколько автомобилей, перевозивших товары без документов:

3 сентября задержана БМВ, пригнанная из соседней страны без номеров и незаконно ввезенная в Кыргызстан;

14 сентября задержан портер с поддельными номерами, водитель которого перевозил более 4 тонн винограда, выращенного в соседней стране, без документов;

В тот же день задержаны еще три портера, которые перевозили бывшие в употреблении аккумуляторы общим весом 13,5 тонны, незаконно ввезенные в Кыргызстан;

15 сентября задержан спринтер, в котором обнаружено 2 тысячи 850 килограммов говяжьего фарша и 360 килограммов куриного фарша без каких-либо документов;

Также 15 сентября задержан другой спринтер с грузом 7 тысяч 240 лампочек, 10 электрических плит, 6 кондиционеров, а также более 1 тысячи 650 шампуней и стиральных порошков без документов;

Еще один спринтер, задержанный в тот же день, перевозил 2 тысячи 200 килограммов винограда без документов.

Все случаи зарегистрированы и ГКНБ продолжает следственные действия для выявления обстоятельств и участников контрабанды.

Спецслужбы напоминают об уголовной ответственности за незаконную перевозку товаров через государственную границу.

Источник - 24.kg