Задержаны подозреваемые по изнасилованию несовершеннолетней в Джеты-Огузе

9 сентября 2024 года в ОВД Джеты-Огузского района поступило заявление о факте изнасилования 9-летней девочки двумя мужчинами.

Факт зарегистрирован в ОВД Джеты-Огузского района, возбуждено уголовное дело по статье 154 (Изнасилование) Уголовного кодекса.

Данный факт взят на контроль министра внутренних дел, поручено проведение всех необходимых следственный мероприятий.

Сотрудниками ОВД Джеты-Огузского района задержаны подозреваемые, ими оказались уроженцы Джеты-Огузского района граждане Э.Э. 2005 года рождения, и О.А. 1999 года рождения.

На основании решения районного суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Следствие по делу продолжается.

Руководство МВД заверяет, подобные факты не останутся без внимания и виновные лица понесут строгое наказание в соответствии законом.

Kabar.kg