В собственность государства вернули очередной незаконно приватизированный детский садик

ГКНБ КР в результате проверочных мероприятий возвращен государству детский сад, расположенный в 3 мкр., д.18 г.Токмок, который в 2004 году был приватизирован “Союзом бизнес-инкубатора и инновационных центров КР”, а именно, в частную собственность были возвращены часть здания детского сада площадью 1140 кв.м. и прилегающая к нему территория площадью 4235 кв.м.

Установлено, что собственником является генеральный секретарь “Союза бизнес-инкубатора и инновационных центров КР”, президент Конгресса женщин Кыргызстана – Акбагышева Замира.

В ходе проведенных проверочных мероприятий, владелец детского сада признал факт незаконной приватизации социального объекта и добровольно передал его с земельным участком и административным строением общей площадью 5375 кв.м. на баланс УМС мэрии г.Токмок стоимостью 130 млн. сомов.

ГКНБ КР продолжается работа по выявлению и возврату незаконно приватизированных объектов государству