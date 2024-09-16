ГКНБ КР: В Ошской и Джалал-Абадской области пресечены каналы контрабанды лошадей

ГКНБ КР и ГПС ГКНБ КР в результате совместных оперативных мероприятий по охране государственной границы и противодействию контрабандной деятельности, в момент незаконной переправки 24 голов лошадей через государственную границу КР в РУз, на участке Кок-Таш Узгенского района Ошской области задержан гражданин КР «Б.Т.Ж.».

Установлено, что «Б.Т.Ж.» заранее договорившись с гражданином РУз неким «Хабибилло», выкупили 24 лошади в скотном рынке в г.Узген Ошской области и получив от него денежное вознаграждение в сумме 80 тыс. сомов, пытался контрабандным путем переправить лошадей на территорию РУз в местности с.Кок-Таш Узгенского района, где отсутствуют инженерные сооружения на линии государственной границы.

Аналогичным образом на участке с.Кара-Тобо Аксыйского района задержан гражданин КР «К.у.Б», 1999 г.р., при попытке перегона 10 голов лошадей через Государственную границу КР в РУз.

Согласно Закона КР изъятые 34 голов лошадей подлежат к конфискации в доход государства. Указанные лошади будут переданы на баланс ГПС ГКНБ КР, для их использования в охране государственной границы.