ГКНБ КР: Демонтирована коррупционная схема, действовавшая в Кыргызско-Узбекском университете

ГКНБ КР 9 сентября 2024 года был задержан декан финансово-экономического факультета Ошского Кыргызско-Узбекского международного университета (КУМУ) им. Б.Сыдыкова «Ш.Ш.О.» за систематические поборы от студентов на госэкзаменах.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий, установлена причастность к данной коррупционной схеме декана указанного факультета «Ш.Ш.О.», который задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на двое суток (48 часов) в порядке статей 96, 97 УПК КР.

Следует отметить, что ранее в рамках уголовного дела по ст.343 ч.1 УК КР (вымогательство взятки) были задержаны декан и заместитель декана гуманитарно-педагогического факультета Ош КУМУ «У.И.С.» и «Д.у.Д».

ГКНБ КР предупреждает о недопустимости наличия коррупционных проявлений в высших учебных заведениях страны и призывает граждан КР сообщать о всех фактах коррупции в указанной сфере.