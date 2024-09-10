ГКНБ КР: За получение взятки задержаны адвокат и помощник прокурора Жайылского района Чуйской области

ГКНБ КР в ходе постоянно проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в деятельности работников государственных органов и сотрудников правоохранительных структур выявлен факт получения взятки (денежных средств) помощником прокурора Жайылского района, через доверенного адвоката за положительное решение вопроса об изменении квалификации обвинения в смягчающую сторону.

Так, в рамках возбужденного уголовного дела совместно с УВР Генеральной прокуратуры КР проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых после получения денежных средств в размере 80 тысяч сомов от фигуранта уголовного дела задержана адвокат Ш.Н.Ж., которая в последующем передала полученные средства помощнику прокурора Жайылского района Чуйской области О.Н.С. в качестве взятки за смягчение статей уголовного дела на менее тяжкую.

По результатам следственных действий адвокату предъявлено обвинение по ст.345 УК КР (дача взятки) и помощнику прокурора по ст.342 УК КР (получение взятки).

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дальнейшие мероприятия по установлению причастности иных лиц к совершению данного преступления.