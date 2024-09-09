При попытке выехать за пределы страны задержан активный член ОПГ К.Досонова

2 сентября.этого года, при попытке пересечения государственной границы КР на КПП «Ак-Жол Автодорожный» ГКНБ КР задержан активный член ОПГ, состоящий в группировке криминального авторитета К.Досонова, известного по прозвищу «Дженго», ранее осужденный за убийство, уроженец и житель Жалал-Абадской области «А.У.Ж.», 1992 года рождения.

Так, в рамках борьбы с организованными преступными группировками в Джалал-Абадской области в октябре 2023 года были проведены масштабные мероприятия по выявлению, пресечению и предупреждению криминальных формирований, в ходе которых были проведены обысковые-мероприятия.

В результате указанных мероприятий, по месту проживания «А.У.Ж.» были обнаружены и изъяты: огнестрельное оружие (обрез) с измененной конструкцией для скрытого ношения, а также боеприпасы к нему. Вместе с тем, на тот момент «А.У.Ж.» удалось скрыться от правоохранительных органов.

В настоящее время задержанный член ОПГ в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС ГКНБ КР г. Жалал-Абад, где проводятся следственные мероприятия.

При этом, Главное управление ГКНБ по Жалал-Абадской области просит сообщить о возможных фактах преступления, совершенных со стороны «А.У.Ж.» и других членов организованных преступных групп по телефону (Ватсап: 0995 01-22-10).