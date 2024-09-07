В Бишкеке задержан активный член ОПГ Кольбаева по кличке "Киборг" по кличке «Киборг»

В процессе организации оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности организованных преступных группировок, были получены данные в отношении активного члена ОПГ ликвидированного К.Асанбека, гр. КР «М.Н.М.», по кличке «Киборг». В частности, стало известно, что он состоял в тесных связях с К.Асанбеком и т.н. «смотрящим» по г.Балыкчы гр. КР С.С., по кличке «Сапа» и занимался противоправной деятельностью.

Стало известно, что он, угрожая физической расправой, используя пистолет, вымогал и неправомерно отбирал значительные финансовые средства и движимое имущество, с целью пополнения т.н. «воровской казны» и личного обогащения.

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления предусмотренного п.2 ч.3 ст.208 УК КР, 4 сентября сего года на территории г.Бишкек, при проведении соответствующих мероприятий, «М.Н.М.» был задержан, у которого при себе был обнаружен травматический пистолет системы Макарова.

В настоящее время, Н.М. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.