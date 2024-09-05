На баланс государства вернули незаконно приватизированный детский сад в Токмаке, стоимость - 920 млн. сомов

Государственным комитетом национальной безопасности КР на систематической основе продолжается работа по возвращению в государственную собственность незаконно приватизированных объектов.

Так, в рамках собранных материалов был возвращен на баланс государства ранее незаконно приватизированный детский сад в г.Токмок. По итогам проведенной оценки, рыночной стоимостью 920 млн. сомов.

Установлено, что в 1996 году, несмотря на имеющиеся нормативно-правовые акты, запрещающие отчуждение социальных объектов в частную собственность, функционирующий на тот момент 2-х этажный комплекс детского сада в г.Токмок, расположенный по адресу: ул.Манап бий, д.236 (полезной площадью 1575,0 кв. м. и земельным участком общей площадью 6900,5 кв. м.), был незаконно приватизирован частными лицами и по настоящее время использовался по нецелевому назначению.

В результате принятых ГКНБ мер, с учетом проблемы нехватки дошкольных образовательных организаций, данный комплекс был передан на баланс муниципалитета мэрии г.Токмок для последующего использования по целевому назначению, т.е. охвата большего количества детей дошкольным образованием.

Органами ГКНБ КР продолжаются соответствующие мероприятия по возврату на баланс государства незаконно приватизированного государственного имущества.