Легенда кыргызского спорта Орзубек Назарова уличили в связях с "Салим-бойвачча"

Органами ГКНБ КР в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по линии борьбы с организованной преступностью установлен факт связи гражданина КР Назарова О.П. с т.н. «криминальным авторитетом», гражданином РУ Абдувалиевым С., известным также как «Салим-бойвачча».

3 сентября т.г. в рамках возбужденного уголовного дела по статье 263 («Финансирование организованных групп и преступных сообществ») УК КР гражданин КР Назаров О.П. допрошен следственными органами ГКНБ КР по факту его встречи и обстоятельствам знакомства с Абдувалиевым С.

В настоящее время в рамках указанного уголовного дела следственно-оперативные мероприятия по установлению иных граждан КР, причастных к преступной деятельности Абдувалиева С., продолжаются.