Девочку продавали мужчинам для секс-услуг

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева призывает руководителей правоохранительных органов принять безотлагательные меры для обеспечения соблюдения прав 15-летней девочки, пострадавшей от насилия в городе Оше.

К омбудсмену обратился представитель 15-летней девочки — она более месяца находилась в сексуальном рабстве, говорится в пресс-релизе.

Как сообщил представитель пострадавшей Жахангир Сайфуллаев, за любое неповиновение ее наказывали и все это снимали на видео. «На видео видны жуткие кадры издевательства над девочкой — ее избивают, угрожают расправой, раздев догола, сбривают брови лезвием. Девочку продавали разным мужчинам для оказания интимных услуг... Она прошла все круги ада», - цитирует его пресс-служба омбудсмена.

Сайфуллаев добавил, что видео сейчас распространяют в сети.

Джаманбаева требует от правоохранительных органов принять все меры для обеспечения безопасности жертв торговли людьми.

«Лица, которые торгуют детьми, должны понести наказание по всей строгости закона. Все причастные к такому вопиющему преступлению должны быть найдены и наказаны», - сказала омбудсмен.

Уполномоченный представитель омбудсмена в Оше принимает все меры для оказания правовой помощи жертве насилия. Пострадавшей требуется длительная реабилитация.

Девочка боится за свою жизнь, так как все, кто ее избивал, угрожал и измывался над ней, все еще находятся на свободе, отметил Сайфуллаев.

«Сводка» (АКИpress)