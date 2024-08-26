В Таласе за дачу взятки в размере 100 000 $ задержаны предприниматели

При попытке дачи взятки в особо крупном размере сотруднику ГКНБ КР задержаны владельцы компаний в горнорудной отрасли М.В.И. и Е.Д.Н.

В частности, в рамках проводимой систематической работы по выявлению и пресечению преступлений в горнодобывающей отрасли была выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконной выдаче лицензий на разработку месторождений в нарушение требований законодательства КР.

Ранее по данному факту ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства природных ресурсов экологии и технического надзора КР.

23 августа 2024 года при попытке передачи сотруднику ГКНБ КР части взятки в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США за прекращение указанного уголовного дела были задержаны владельцы ОсОО «П.А.Т.» М.В.И. и Е.Д.Н.

Решением Таласского городского суда задержанные водворены в ИВС ОВД г.Талас сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц причастных к указанной коррупционной схеме.