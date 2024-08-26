4000$ за положительное решение вопроса. В ГКНБ рассказали подробности ареста зампрокурора Ноокатского района

Сообщается, что заместитель прокурора Ноокатского района Ошской области “Э.С.К.” вымогал 4000 долларов США у предпринимателя за положительное решение вопроса по уголовному делу.

Установлено, что прокуратура Ноокатского района возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК КР в отношении предпринимателя и передала в РУВД по Ноокатскому району для организации расследования.

Заместитель прокурора района “Э.С.К.”, злоупотребляя своим должностным положением, надзирая следственные органы за законностью принимаемых решений, оказывал всяческое давление на следователей и препятствовал принимать законные процессуальные решения, тогда как предприниматель был готов возместить причиненный ущерб государству в размере 121 тысячи сомов.

Примечательно, что в случае добровольного возмещения причиненного ущерба собственнику или иному владельцу, лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности согласно действующему законодательству КР. Однако заместитель прокурора, угрожая предпринимателю судимостью и отзывом всех лицензионных и разрешительных документов, вымогал вышеуказанную сумму.

Таким обрахлм, 23 августа 2024 года в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий был зафиксирован факт передачи денежных средств. В ходе обыска личной автомашины и рабочего кабинета “Э.С.К.” обнаружены денежные средства в размере 3500 долларов США. Последний задержан и водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.