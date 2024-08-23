ГКНБ: По факту финансирования деятельности ОПГ объявлен в розыск экс-депутат Жогорку Кенеша КР - Нургазы Айдаров

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности членов международных ОПГ, в том числе лидера преступного мира Узбекистана С.Абдувалиева - известного как «Салимбай байвоча» (один из основных организаторов канала переправки наркотических средств в странах Центральной Азии ) со стороны экс-депутата Жогорку Кенеша КР – Айдарова Нургазы Абдыраевича.

Так, Н.Айдаров зная о противоправной деятельности С.Абдувалиева и его тесных связях с т.н. «вором в законе» К.Асанбеком в период своего пребывания в РУз, всячески оказывал знаки уважения лидеру преступного мира Узбекистана, который, в свою очередь, предоставлял покровительство в предпринимательской и другой деятельности, осуществляемой на территории КР и РУз Н.Айдаровым.

На основании собранных материалов в отношении Н.Айдарова постановлением Октябрьского районного суда г.Бишкек заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии НЦБ «Интерпола» для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время продолжаются работы по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности транснациональных организованных преступных групп.