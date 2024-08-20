ГКНБ: Задержан гражданин, незаконно приобретший и хранивший боевой пистолет «9-мм пистолет Макарова»

В ходе проводимой работы по противодействию деятельности организованных преступных группировок и незаконному приобретению, передачи, сбыту, хранению, перевозке или ношению огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего и боеприпасов к нему) в поле зрения ГКНБ КР попал гражданин КР «К.Т.С.».

В частности, «К.Т.С.» ранее контактировавший с членами ОПГ К.Асанбека, под предлогом обеспечения собственной безопасности, заведомо зная уголовную ответственность за приобретение и хранение огнестрельного оружия, приобрел у неустановленного лица боевой пистолет «9-мм пистолет Макарова» с боеприпасами (патронами).

В рамках возбужденного уголовного дела, в результате произведенного обыска по месту жительства «К.Т.С.» был обнаружен и изъят боевой пистолет «9-мм пистолет Макарова» и боеприпасы (патроны) в количестве 7 штук.

В ходе следствия гражданин КР «К.Т.С.» в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержан и водворен в СИЗО.

В настоящее время продолжается следствие и назначена баллистическая экспертиза изъятого боевого пистолета.