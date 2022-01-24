В Аламединском районе учительница избила школьника

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУВД Чуйской области, через службу 102 в ОВД Аламудунского района поступило сообщение по факту хулиганства в одной из школ района.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа ОВД Аламуднуского района, где было установлено, что в указанной школе собрались несколько родителей учеников этой школы с требованиями разобраться в сложившейся ситуации в школе по факту того, что учительница якобы избивает их детей. Также разобраться по поводу видео, снятого самими учениками, где учительница трясёт ученика.

По данному факту в милиции сообщают, что сотрудниками ИДН ОВД района и администрацией вышеуказанной школы были приглашены представители отдела образования района, куда также были приглашены родители для рассмотрение поступившие обращения.

По предварительным данным, во время урока вышеуказанный ученик на видео выразился нецензурной бранью в отношении учительницы. В настоящий момент сообщаем, что отдел образования будет проводить проверку по своему направлению.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ ОВД Аламудунского района, видео снятое учениками будет приобщено к материалу для тщательного изучения. Продолжается проверка по данному факту, по итогам которой будет дана юридическая оценка действием учительницы.

Источник: КНИА "КАБАР"